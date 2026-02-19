Roman Poseck, CDU, Innenminister von Hessen. (Arne Dedert / dpa / Arne Dedert)

Eine entsprechende Initiative wolle er auf der kommenden Innenministerkonferenz einbringen, sagte der CDU-Politiker in Wiesbaden. Laut Poseck scheitern Abschiebungen am häufigsten daran, dass die betreffende Person nicht angetroffen werde. Deshalb solle man technische Möglichkeiten zur Ortung nutzen.

Die Äußerungen stießen beim Chef der Gewerkschaft der Polizei, Kopelke, auf Kritik. Er sprach von einer perfiden Menschenjagd nach dem Vorbild der US-Einwanderungsbehörde ICE. Die Ausländerbehörden und das Bundesamt für Migration sollten die eigenen Vollzugsdefizite endlich auflösen und nicht die Polizei für Observationen und Handyortungen missbrauchen, sagte Kopelke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

