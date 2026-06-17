Frühjahrskonferenz

Niedersachsens Innenministerin Behrens sagte im Vorfeld, viele syrische Arbeitnehmer seien in systemrelevanten Berufen tätig. Das Bundesinnenministerium solle hier Rechtssicherheit schaffen. Gleichzeitig müsse man Abschiebung von Straftätern nach Syrien voranbringen. Der nordrhein-westfälische Innenminister, Reul, forderte ein strengeres Vorgehen gegen Pyrotechnik in Fußballstadien. Weiteres Thema des Treffens ist die Verteidigungsfähigkeit. Dazu wird Bundesverteidigungsminister Pistorius als Gast erwartet. Hamburg hat in diesem Jahr den Vorsitz der Konferenz inne.
Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.