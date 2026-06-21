Rückführungen

Künftig könnten bis zu drei Abschiebeflüge pro Monat nach Afghanistan gehen. (Imago I Panama Pictures I Christoph Hardt)

Vorausgegangen seien Verhandlungen auf technischer Arbeitsebene zwischen Vertretern des Ministeriums und der afghanischen Taliban-Führung. Bundesinnenminister Dobrindt sagte der "Bild am Sonntag", wer den Schutz in Deutschland missbrauche und hier schwere Straftaten begehe, müsse seine Perspektive in seinem Heimatland suchen. Die Gesellschaft habe ein legitimes Interesse daran, dass Straftäter das Land verließen. Nach Informationen der Zeitung befinden sich derzeit noch mindestens einhundert abschiebebereite afghanische Straftäter in regulärer Haft oder in Abschiebehaft.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.