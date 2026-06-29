Der Premierminister von Vanuatu, Jotham Napat, links, und der australische Premierminister Anthony Albanese ( AAP/IMAGO/LUKAS COCH)

Bei der Unterzeichnung sagte der australische Premierminister Albanese, dass sein Land wichtigster Partner Vanuatus in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und Entwicklung sei. Sein Amtskollege Napat sprach von der gemeinsamen Vision eines friedlichen und wohlhabenden Pazifikraums.

Vergangenes Jahr hatte der östlich von Australien gelegene Inselstaat mit rund 350.000 Menschen solch ein Abkommen noch abgelehnt, aus Sorge vor dem Ausbleiben ausländischer Investitionen. Australien versucht, den wachsenden Einfluss Chinas in der Region einzudämmen und hat schon mit anderen Ländern ähnliche Abkommen geschlossen. Vanuatu erhält dafür eine noch unbekannte Summe und Hilfszusagen im Falle von Naturkatastrophen. Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums verurteilte den Pakt und warnte Australien vor einem "geopolitischen Spiel".

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.