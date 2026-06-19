Sachsen-Anhalt

Das Chemiewerk in Leuna hatte vorher zu dem belgischen Konzern Domo Chemicals gehört. (Jan Woitas/dpa)

Sie führt stark gestiegene Rohstoffpreise infolge des Iran-Kriegs als Grund an. Die wichtigsten Lieferanten hätten Vorkasse gefordert, das sei zum Problem geworden. Man suche nun nach einem neuen Investor, um den Geschäftsbetrieb fortzuführen.

Das Chemiewerk gehörte einst zum belgischen Konzern Domo Chemicals. Zum Ende des vergangenen Jahres drohte die Stilllegung, da Geld für die weitere Finanzierung des Betriebs fehlte. Monatelang bangten hunderte Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze. Im April wurde das Chemiewerk in die neu gegründete Auffanggesellschaft "Leuna Polyamid GmbH" überführt. Inzwischen wird gegen drei Ex-Geschäftsführer der Domo-Werke wegen des Vorwurfs der Insolvenzverschleppung ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.