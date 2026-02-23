Handel

International herrscht weiter Unklarheit über US-Zollpolitik nach Urteil des Supreme Courts

International herrscht weiter Unklarheit über die Zollpolitik der USA nach dem Urteil des Supreme Courts. Deutsche Politiker riefen dazu auf, das im letzten Jahr vereinbarte EU-Handelsabkommen mit den USA auszusetzen. Der SPD-Europaabgeordnete Lange erklärte, niemand wisse, ob die Vereinigten Staaten sich überhaupt noch an getroffene Abmachungen halten könnten.