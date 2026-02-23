Er kündigte an, bei einer Sondersitzung im EU-Parlament die Aussetzung vorzuschlagen.
Die EU-Kommission rief Washington auf, Klarheit zu schaffen. Ähnlich äußerten sich die Regierungen von Südkorea und China. Das Handelsministerium in Peking forderte die USA auf, keine neuen weltweiten Zölle in Höhe von 15 Prozent einzuführen. Diese hatte US-Präsident Trump am Wochenende vorgestellt und sich dabei auf eine andere rechtliche Grundlage gestützt. Die bisherige Regelung hatte der Supreme Court am vergangenen Freitag für unrechtmäßig erklärt.
Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.