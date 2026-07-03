Trauerfeier

Wie das iranische Staatsfernsehen berichtete, sind Regierungsmitglieder aus China, Belarus, dem Irak und Turkmenistan bereits eingetroffen. Auch der ehemalige russische Präsident Medvedev ist unter den Trauergästen, der pakistanische Ministerpräsident Sharif wird noch erwartet.
Chamenei war Ende Februar durch israelische Luftangriffe getötet worden. Die offiziellen Trauerfeierlichkeiten beginnen morgen und sollen mehrere Tage dauern. Der Sarg Chameneis wurde bereits in der Großmoschee Mosalla nahe der Stadt Abbas Abad aufgebahrt. Insgesamt werden zu den landesweiten Feierlichkeiten mehrere Millionen Besucher erwartet.
Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.