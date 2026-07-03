Trauerfeier
Internationale Staatsgäste zu Begräbnis von getötetem obersten Führer Chamenei eingetroffen

Anlässlich der Trauerfeier für den getöteten obersten Führer des Iran, Chamenei, sind mehrere internationale Staatsvertreter nach Teheran gereist.

    Würdenträger und Gäste stehen geschlossen einige Meter entfernt vom Sarg Ayatollah Ali Chameneis und seinen Familienangehörigen.
    In der Großen Moschee in Teheran findet die Trauerfeier für Ayatollah Ali Chamenei statt. (AP Photo / Vahid Salemi / Vahid Salemi)
    Wie das iranische Staatsfernsehen berichtete, sind Regierungsmitglieder aus China, Belarus, dem Irak und Turkmenistan bereits eingetroffen. Auch der ehemalige russische Präsident Medvedev ist unter den Trauergästen, der pakistanische Ministerpräsident Sharif wird noch erwartet.
    Chamenei war Ende Februar durch israelische Luftangriffe getötet worden. Die offiziellen Trauerfeierlichkeiten beginnen morgen und sollen mehrere Tage dauern. Der Sarg Chameneis wurde bereits in der Großmoschee Mosalla nahe der Stadt Abbas Abad aufgebahrt. Insgesamt werden zu den landesweiten Feierlichkeiten mehrere Millionen Besucher erwartet.
    Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.