Viele deutsche Produktionen

In Toronto läuft das Internationale Filmfestival (picture alliance / Xinhua News Agency / Zou Zheng)

Dazu gehört zum Beispiel Sandra Wollners deutsch-österreichisches Drama "Everytime". Weltpremiere feiert in Toronto die ARD-Serie "Breitscheidplatz 19/12" von David Nawrath. In sechs Teilen werden darin die Ermittlungen zu dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 geschildert.

In diesem Jahr werden auf dem kurz TIFF genannten Festival besonders viele Filmbiografien gezeigt. Die Eröffnungsvorstellung "Being Heumann" ist Judy Heumann gewidmet, einer US-Aktivistin für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Die Veranstaltung in Toronto gehört zu den wichtigsten Festivals in Nordamerika.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.