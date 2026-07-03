Anschlag in Monaco

Die internationale Polizeiorganisation teilte mit, die 39-Jährige werde unter anderem wegen versuchten Mordes sowie Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung gesucht. Die Frau soll Medienberichten zufolge in Deutschland leben. Gestern hatte die Staatsanwaltschaft bereits Haftbefehl erlassen.
Die Paketbombe war am Montag Abend in einem Wohnhaus in Monaco explodiert. Bei den Verletzten soll es sich um einen Immobilienunternehmer ukrainischer Herkunft sowie dessen Partnerin und Sohn handeln.
Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.