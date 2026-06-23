3I/ATLAS war aus den Weiten des Alls durch unser Sonnensystem geflogen und kam im Dezember der Erde am nächsten. Seitdem verschwindet er wieder im All. Mit Hilfe des James-Webb-Teleskops konnten Forschende verschiedene Daten sammeln. Die Auswertung haben sie jetzt im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Demnach stammt der Komet vermutlich aus der Frühzeit des Universums und ist sehr weit entfernt von unserem Sonnensystem entstanden, vermutlich unter extrem kalten Bedingungen.
Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.