Weltraum
Interstellarer Komet 3I/ATLAS möglicherweise 12 Milliarden Jahre alt

Der interstellare Komet 3I/ATLAS, der vor knapp einem Jahr entdeckt wurde, könnte schon rund 12 Milliarden Jahre alt sein. Er wäre damit fast dreimal so alt wie unser Sonnensystem.

    Zu sehen ist eine leuchtende Kugel vor schwarzem Himmel und mehrere kleine Lichtreflexe.
    Komet 3I/ATLAS stammt aus den Tiefen der Milchstraße – und verschwindet dort jetzt wieder. (Hubble/NASA/ESA/CSA)
    3I/ATLAS war aus den Weiten des Alls durch unser Sonnensystem geflogen und kam im Dezember der Erde am nächsten. Seitdem verschwindet er wieder im All. Mit Hilfe des James-Webb-Teleskops konnten Forschende verschiedene Daten sammeln. Die Auswertung haben sie jetzt im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Demnach stammt der Komet vermutlich aus der Frühzeit des Universums und ist sehr weit entfernt von unserem Sonnensystem entstanden, vermutlich unter extrem kalten Bedingungen.
    Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.