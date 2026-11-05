Jan Böhmermann hat für die Sendung "ZDF Magazin Royale" den ukrainischen Präsidenten interviewt. (Peter Oliver Wolff/ZDF/dpa)

Er sei den Republikanern dankbar, sagte Selenskyj, doch noch klarer in ihrer Unterstützung der Ukraine seien die Demokraten. Diese sprächen auch von einer Erneuerung in der Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Wenn der US-Kongress nun ähnlich wie Europa die Ukraine mit Geld und Waffen unterstütze, werde dies den russischen Staatschef Putin unter Druck setzen, erwartete Selenskyj.

Bei den Kongresswahlen hatten die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat von den Republikanern von US-Präsident Trump zurückerobert. Während dies Trump vor allem innenpolitisch schwächen dürfte, ist unklar, wie es die US-Außenpolitik beeinflussen wird. In Europa gibt es die Befürchtung, dass der US-Präsident auf internationaler Bühne noch aggressiver auftreten könnte. Trump legte im Oktober vom Kongress beschlossene Sanktionen gegen Russland per Dekret auf Eis. Das brachte ihm auch aus Reihen seiner Republikaner Kritik ein.

Das Interview mit Selenskyj soll im "ZDF Magazin Royale" am Freitag (23 Uhr) ausgestrahlt werden und ist jetzt bereits in der Mediathek abrufbar sein.

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Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.