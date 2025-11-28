Feuerwehrleute löschen die letzten Flammen in den Gebäuden im Wang Fuk Court, einer Wohnsiedlung im Stadtteil Tai Po in den New Territories von Hongkong. (Vernon Yuen / Nexpher via ZUMA Pre / Vernon Yuen)

Die Zahl der Toten wird von den Behörden nun mit 94 angegeben, etwa 80 weitere Menschen seien verletzt worden. Die Feuerwehr rechnet damit, die Such- und Rettungsaktion im Stadtteil im Laufe des Tages beenden zu können. Bis dahin wollen sich die Einsatzkräfte Zutritt zu allen Wohnungen der sieben Häuserblöcke verschafft haben. Das Feuer war aus bislang noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und breitete sich über Baugerüste aus Bambus rasch aus. Es griff auf mehrere Hochhäuser der Anlage über. Die Polizei nahm inzwischen drei Mitarbeiter einer Baufirma wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung fest.

Demnach sollen bei den Arbeiten auch Materialien verwendet worden sein, die möglicherweise nicht den Brandschutzvorschriften entsprachen.

