Parlamentssitzung in Bagdad (Archivbild) (AP/Karim Kadim )

Offen ist, ob die Sitzung stattfinden wird. Vor wenigen Tagen war eine Parlamentsentscheidung verschoben worden, weil sich die kurdischen Vertreter nicht auf einen Kandidaten einigen konnten. Traditionell besetzt im Irak ein kurdischer Politiker das Amt des Präsidenten.

Sollte ein neues Staatsoberhaupt bestimmt werden, wäre eine seiner ersten Aufgaben, einen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs zu nominieren. Der frühere Ministerpräsident al-Maliki gilt als aussichtsreichster Bewerber. Er hatte das Amt bereits von 2006 bis 2014 inne. Die größte Gruppe im Parlament, ein Zusammenschluss schiitischer Parteien, sprach sich am Abend erneut für ihn aus. US-Präsident Trump droht dem Irak die Unterstützung zu entziehen, sollte al-Maliki wieder Regierungschef werden.

