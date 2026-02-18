Diplomatie

Das Auswärtige Amt äußerte sich bis jetzt nicht zur Einbestellung des deutschen Botschafters im Iran. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Teheran begründete dies mit angeblichen anti-iranischen Aktivitäten in Deutschland sowie - Zitat - "destruktiven" Positionen deutscher Politiker. Der deutsche Diplomat Dittmann wurde demnach ins Außenministerium einbestellt. Wann das Treffen stattfand, ist nicht bekannt. Das Auswärtige Amt äußerte sich zunächst nicht.

Am Samstag hatten in München rund 250.000 Menschen an einer Demonstration gegen das Regime im Iran teilgenommen. Mehrere deutsche Politiker zeigten sich solidarisch mit der Protestbewegung, darunter die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann sowie der CDU-Außenpolitiker Laschet.

Anfang Januar hatte Irans Sicherheitsapparat Massenproteste im Land brutal niedergeschlagen. Tausende Menschen wurden getötet.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.