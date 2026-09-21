Zwischen den USA und dem Iran hatten sich die Kämpfe zuletzt wieder abgeschwächt. (IMAGO / ZUMA Wire / Rouzbeh Fouladi)

Ein Sprecher sagte, man werde bisher nicht attackierte Ziele mit neuen Waffen angreifen, die Welt werde überrascht sein. Am Wochenende hatte die iranische Armee im Staatsfernsehen erklärt, die USA wollten erneut militärisch gegen den Iran vorgehen. Details nannte sie nicht. Nach einem Wiederaufflammen der gegenseitigen Angriffe Ende August hatten sich die Kämpfe zuletzt wieder abgeschwächt.

Der Iran hatte den USA vor wenigen Tagen über Vermittler Bedingungen für ein Kriegsende genannt. Teheran verlangt unter anderem ein Ende der Kämpfe, eine Freigabe eingefrorener Gelder und die Aufgabe der Seeblockade. Außerdem solle der Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen beendet werden.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.