Krieg in Nahost
Iran droht Israel - Flugverbindungen gestrichen

Nach iranischen Drohungen gegen Israel sind einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens zufolge alle Flüge im Westen des Landes gestrichen worden.

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    Sämtliche von westiranischen Flughäfen aus startenden Verbindungen seien "bis auf weiteres" annulliert, hieß es. Zuvor hatte der Nationale Sicherheitsrat im Iran erklärt, eine Reaktion auf den jüngsten israelischen Angriff auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut stehe unmittelbar bevor. 
    Die israelische Armee hatte am Morgen Luftangriffe auf die südlichen Vororte von Beirut geflogen. Zuvor war Israel vom Libanon aus mit Drohnen angegriffen worden. US-Präsident Trump rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf.
    Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.