Neuer Beschluss

Im Iran dürfen Frauen jetzt offiziell einen Motorradführerschein erwerben. (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)

Das sieht ein entsprechender Beschluss vor, über den Medien berichten. Bislang war das Motorradfahren für Frauen zwar nicht gesetzlich verboten, der Führerschein wurde jedoch nur Männern ausgestellt. Wegen der rechtlichen Grauzone wurden Frauen bei Unfällen rechtlich belangt - auch wenn sie keine Schuld trugen. - In den vergangenen Monaten war die Zahl der Motorradfahrerinnen stark gestiegen.

Der nun gefasste Beschluss legt fest, dass Frauen praktische Fahrstunden erhalten und eine schriftliche Prüfung ablegen dürfen.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.