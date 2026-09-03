Lage am Golf

Der Iran hat Kuwait angegriffen (Archivbild). (XinHua / dpa)

Dort seien unter anderem Radaranlagen, und Ausrüstungsdepots sowie eine amerikanische Luftwaffenbasis attackiert worden, hieß es in einer vom Staatsfernsehen in Teheran verbreiteten Erklärung des Militärs. Kuwait etwa war bereits in der vorangegangenen Nacht wie auch Jordanien und Bahrain Ziel iranischer Luftangriffe gewesen. Zuvor hatten die USA Militäreinrichtungen im Iran attackiert. Der amerikanische Präsident Trump drohte mit weiteren Aktionen. Die militärische Konfrontation zwischen beiden Ländern war am Sonntag wieder aufgeflammt. Als Folge davon erreichte der Preis für Superbenzin der Sorte E10 in Deutschland nach Angaben des ADAC heute einen neuen Höchststand.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.