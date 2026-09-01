Durch den Iran-Krieg ist die Inflation im Euro-Raum stark gestiegen. (dpa /picture alliance / Daniel Kalker)

Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 3,3 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juli hatte die Inflationsrate bei 2,9 Prozent gelegen.

Der angestrebte Richtwert der Europäischen Zentralbank liegt bei zwei Prozent.

Antreiber der Entwicklung sind die Energiepreise. Für den August meldet Eurostat ein Plus von 14,3 Prozent im Jahresvergleich. Das wird auf den Krieg zwischen dem Iran und den USA und die nach wie vor faktisch gesperrte Straße von Hormus zurückgeführt.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.