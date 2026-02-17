Wichtige Schifffahrtsroute

Die Straße von Hormus (NASA/The Visible Earth)

Das berichtete das iranische Staatsfernsehen. Das Manöver der iranischen Revolutionsgarden findet seit gestern nahe der strategisch wichtigen Schifffahrtsroute statt. Es dient laut iranischem Staatsfernsehen der Vorbereitung auf potenzielle militärische Bedrohungen. Bei der Militärübung seien auch Schnellboote mit Raketenwerfern im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung der Revolutionsgarden.

Bundesverteidigungsminister Pistorius (SPD) äußerte sich besorgt über das iranische Vorgehen. Dass die strategisch wichtige Wasserstraße wegen eines Manövers teilweise gesperrt werde, berge "erhebliches Spannungspotenzial", sagte Pistorius bei einem Besuch des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr in Calw.

Die etwa 55 Kilometer breite Straße von Hormus ist eine Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman. Sie gilt als eine der bedeutendsten Wasserstraßen für den weltweiten Ölexport. Experten betrachten das Manöver vor dem Hintergrund der Verhandlungen mit den USA über das iranische Atomprogramm.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.