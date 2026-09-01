Drohnenbeschuss

Die Straße von Hormus ist zum internationalen Brennpunkt geworden (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Wie die iranische Revolutionsgarde in einer Erklärung mitteilte, wurden US-Stützpunkte in der Golfregion mit Raketen und Drohnen beschossen.

Zuvor hatten die USA nach eigenen Angaben Ziele nahe der Meerenge von Hormus attackiert. Präsident Trump zufolge waren vor allem iranische Radaranlagen im Fokus. Diese seien bei früheren Angriffen weitgehend zerstört worden und befänden sich im Wiederaufbau, sagte Trump dem Sender Fox News. Zudem seien vorherige Angriffsversuche der iranischen Streitkräfte auf den Schiffsverkehr in der Meerenge Auslöser für die Wiederaufnahme der US-Angriffe. Der Iran kündigte an, als Reaktion auf die Angriffe die Blockade der Straße von Hormus zu verschärfen.

Der europäische Gaspreis ist nach der Wiederaufnahme der gegenseitigen Angriffe der USA und des Iran auf den höchsten Wert seit mehr als drei Jahren gestiegen. Der als Referenz für die Großhandelspreise geltende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in den Niederlanden legte um 6,2 Prozent auf 74,14 Euro pro Megawattstunde zu. Auch die Ölpreise stiegen erneut an. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg um 4,6 Prozent auf umgerechnet 81,65 Euro.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.