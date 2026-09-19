Iran-Krieg
Iran nennt USA Bedingungen für Kriegsende

Der Iran hat den USA über Vermittler Bedingungen für ein Ende des Krieges genannt.

    Iran, Bandar Abbas: Drei Jungen spielen im seichten Wasser der Straße von Hormus, während im Hintergrund vor der Küste von Bandar Abbas im Iran eine Rauchwolke nach einer Explosion aufsteigt.
    Der Iran-Krieg in der Straße von Hormus (Razieh Poudat/ISNA via AP/dpa)
    Das berichtet der Sender Al Jazeera unter Berufung auf den iranischen Sicherheitschef Resai. Teheran fordert demnach ein Ende der Kämpfe an allen Fronten, eingefrorene iranische Gelder freizugeben und die Seeblockade aufzuheben. Außerdem soll der Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen beendet werden.
    Die Gespräche mit Katar und Pakistan laufen laut Resai weiter. Iran wartet demnach jetzt auf eine Antwort von US-Präsident Trump.
    Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.