Iran-Krieg

Das berichtet der Sender Al Jazeera unter Berufung auf den iranischen Sicherheitschef Resai. Teheran fordert demnach ein Ende der Kämpfe an allen Fronten, eingefrorene iranische Gelder freizugeben und die Seeblockade aufzuheben. Außerdem soll der Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen beendet werden.
Die Gespräche mit Katar und Pakistan laufen laut Resai weiter. Iran wartet demnach jetzt auf eine Antwort von US-Präsident Trump.
Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.