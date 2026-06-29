Straße von Hormus

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf, links, und der omanische Außenminister Badr bin Hamad Al Busaidi (Aufnahme vom 22.06.26) (picture alliance/Middle East Images/Hamed Malekpour)

Bei der Unterredung in Maskat seien Standpunkte zur künftigen Verwaltung der Meerenge ausgetauscht worden, teilte das Außenministerium in Teheran mit. Es war das erste Treffen der zwei Länder seit der Unterzeichnung des Abkommens zur Einstellung der Kämpfe zwischen dem Iran und den USA Mitte des Monats. Die Übereinkunft war wiederholt von beiden Seiten gebrochen worden. Morgen soll es Gespräche von Gesandten Teherans und Washingtons in der katarischen Hauptstadt Doha geben.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.