Naher und Mittlerer Osten

Nach monatelangem Krieg wollen die USA und Iran Frieden schließen. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Abdul Kader Al Bay)

Die Nachrichtenagentur Tasnim zitiert den iranischen Außenminister Araghtschi mit den Worten, die Gespräche sollten unmittelbar nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung in Genf stattfinden. Von iranischer Seite werde Parlamentspräsident Ghalibaf an der Zeremonie teilnehmen, von amerikanischer Seite Vizepräsident Vance. Eine Bestätigung aus Washington gibt es bisher nicht.

Araghtschi betonte, dass die Rahmenvereinbarung ein Ende der israelischen Besetzung von Gebieten im Libanon voraussetze. Israels Verteidigungsminister Katz schließt jedoch aus, dass sich die Armee des Landes aus dem Südlibanon zurückzieht.

Die USA und der Iran hatten vereinbart, innerhalb von 60 Tagen ein abschließendes Friedensabkommen auszuarbeiten. Details sind nicht bekannt. Teheran dringt auf die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte, Washington auf eine sofortige Öffnung der Straße von Hormus.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.