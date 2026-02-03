Medienberichte

Irans Präsident Massud Peseschkian (Vahid Salemi/AP/dpa)

Geplant sei ein Treffen zwischen dem iranischen Außenminister Araghtschi und dem US-Sondergesandten Witkoff, berichtet die regierungsnahe Nachrichtenagentur Tasmin. Das amerikanische Nachrichtenportal Axios meldet, Ort des Treffens sei vermutlich die Türkei. Es werde erwartet, dass Witkoff und Araghtschi sich am Freitag in Istanbul zu Gesprächen über das iranische Atomprogramm treffen.

US-Präsident Trump hatte angesichts der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste im Iran mit einem militärischen Eingreifen gedroht und mehrere Kriegsschiffe in die Region verlegt. Die USA fordern unter anderem, dass Irans Führung die Anreicherung von Uran vollständig einstellt. Mehrere Staaten bemühen sich derzeit, in dem Konflikt zu vermitteln - unter anderem Katar, Saudi-Arabien, Ägypten und die Türkei.

