Der Iran gestattet der IAEA keinen Zugang zu seinen beschädigten Atomanlagen. (AP / dpa / Michael Gruber)

Das iranische Außenministerium teilte mit, dass der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA kein Zugang zu den im Krieg beschädigten Atomanlagen gewährt werde. Es gebe keine diesbezüglichen Gespräche, hieß es in Teheran.

US-Präsident Trump beharrte dagegen darauf, dass der Iran IAEA-Inspektionen für unbegrenzte Zeit zugesagt habe. Ohne - Zitat - "atomare Ehrlichkeit" Teherans werde es keine weiteren Verhandlungen geben, schrieb Trump in Sozialen Medien. Gestern hatte bereits US-Vizepräsident Vance nach ersten Gesprächen mit iranischen Vertretern in der Schweiz von einer Rückkehr der Inspektoren in den Iran gesprochen und dies als einen "Meilenstein" bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.