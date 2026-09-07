Die Straße von Hormus (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Ein solches im Persischen Golf gelegenes Gebiet werde in den kommenden Tagen verkündet, sagte der Chef des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, Resaei, im iranischem Staatsfernsehen. Jedes Schiff, das in diese neue Sperrzone einfahre, werde auf eine Sanktionsliste gesetzt. Teheran hält die für den Welthandel bedeutende Meerenge weitgehend blockiert, im Gegenzug verhängten die USA eine Seeblockade iranischer Häfen. In der Folge stiegen die Ölpreise weltweit abermals an.

Wegen der amerikanischen Seeblockade hat inzwischen auch der Iran selbst mit Schwierigkeiten beim Ölhandel zu kämpfen. Gestern kündigte Teheran eine Erhöhung der Kraftstoffpreise für Großverbraucher an.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.