Menschen begutachten Trümmer an einem Gebäude im iranischen Kuhestak, das laut iranischen Medien von einem US-Angriff getroffen wurde, während dort eine Hochzeitsfeier stattfand. (AP Photo / Morteza Akhoondi)

Dabei seien mindestens vier Menschen getötet worden. Außerdem gebe es viele Verletzte. Iranischen Behörden zufolge geschah das in der vergangenen Nacht in der Provinz Hormosgan. Die US-Armee äußerte sich nicht direkt dazu, betonte aber, sie greife niemals Zivilisten an. Das US-Zentralkommando teilte mit, Ziel seien Luftabwehrstellungen, Radarsysteme und maritime Anlagen gewesen.

Der Iran schoss nach eigenen Angaben seinerseits Drohnen und Raketen auf US-Stützpunkte in Bahrain, Kuwait, Jordanien und dem Irak.

Laut Beobachtern handelte es sich um den heftigsten gegenseitigen Beschuss seit Juli. Das Gesundheitsministerium in Teheran bezifferte die Zahl der iranischen Todesopfer insgesamt auf 18, die Zahl der Verletzten auf 108.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.