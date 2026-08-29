Die Künstlerin Parastou Forouhar (imago images / IPON / Stefan Boness / Ipon via www.imago-images.de)

Iranische Regime verstärkt Druck auf die Gesellschaft

Die bildende Künstlerin beschrieb das iranische Volk als Gesellschaft, die viel für den Kampf um ihre Rechte versucht habe, jedoch an der Brutalität des Regimes gescheitert sei. Die Führung des Irans beantworte den Druck von außen mit noch mehr Druck nach innen, um die Menschen daran zu hindern, Kraft zum Auflehnen zu sammeln. Bei den Protesten für mehr Frauenrechte 2022 etwa habe die iranische Gesellschaft das Regime stärker zurückdrängen können.

Der Iran-Krieg begann Ende Februar mit großflächigen Raketenangriffen von Israel und den USA. Viele Menschen auch im Ausland hatten dadurch auf einen Sturz des Regimes gehofft. Parastou Forouhar wurde 1962 in Teheran geboren. Seit 1991 lebt und arbeitet sie in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.