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Die Explosionen seien auf verschiedenen Teilen der Insel Kharg zu hören gewesen, darunter auch im Hafengebiet. Ein iranischer Tanker sei von einer US-Rakete getroffen worden. Es habe keine Verletzten gegeben, hieß es.

Die US-Seite bestätigte Angriffe auf mehrere iranische Tanker, nachdem es erneut zu versuchten Raketenangriffen auf ein US-Kriegsschiff gekommen sei.

Als Reaktion kündigte die iranische Revolutionsgarde Vergeltung gegen Schiffe in kuwaitischen und bahrainischen Häfen an, auf denen sich Amerikaner befinden.

Die Insel Kharg ist von strategischer Bedeutung. Ein großer Teil der iranischen Ölproduktion wird von dort verschifft.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.