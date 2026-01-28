Treffen der Außenminister

Nach Angaben von Diplomaten gilt eine Einigung als wahrscheinlich, nachdem Frankreich seinen Widerstand aufgegeben hat. Der französische Außenminister Barrot teilte mit, die Unterdrückung des friedlichen Aufstands dürfe nicht unbeantwortet bleiben.
Bei ihrem Treffen beraten die Außenminister auch über neue Sanktionen gegen rund 30 iranische Personen und Organisationen. Es könnten Vermögenswerte gesperrt und Einreiseverbote verhängt werden.
In den vergangenen Wochen hatte das iranische Regime Proteste gewaltsam niederschlagen lassen. Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 3000 Menschen getötet. Der iranische Präsident Peseschkian mahnte ein anderes Vorgehen an. Die Regierung solle nicht ausschließlich das Ausland für die Unruhen verantwortlich machen.
