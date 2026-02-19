Golf von Oman

Marineeinheiten aus dem Iran und Russland führen gemeinsame Marineübungen im Hafen von Bandar Abbas nahe der Straße von Hormus durch (Quelle: Iranisches Militär) (IMAGO / Anadolu Agency / Iranian Army )

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna waren neben den russischen und iranischen Marineeinheiten auch die Revolutionsgarden beteiligt. Diese hatten bereits Anfang der Woche ein Manöver in der Straße von Hormus abgehalten und dabei Raketen auf Ziele im Persischen Golf abgefeuert. Damit sollte Einsatzbereitschaft im Falle eines möglichen US-Angriffs demonstriert werden. Russland warnte vor einer militärischen Eskalation und rief alle Seiten zu Zurückhaltung auf. Polen forderte seine Staatsbürger auf, so schnell wie möglich aus dem Iran auszureisen. Die Bundeswehr zog angesichts der Spannungen in der Region weitere Soldaten aus dem Nordirak ab.

Derweil berichten die US-Fernsehsender CNN und CBS, das US-Militär sei in der Lage, bereits ab diesem Wochenende Angriffe auf den Iran zu fliegen. Zuletzt hatten die Vereinigten Staaten ihre militärische Präsenz in der Region verstärkt. Hintergrund sind stockende Gespräche über eine Begrenzung des iranischen Atomprogramms.

