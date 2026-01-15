Proteste gegen Regime

Exiliraner zeigen in Rom bei einer Kundgebung gegen das Regime in Teheran ein Bild von Erfan Soltani. (dpa / ipa-agency / Matteo Nardone)

Angehörige des festgenommenen Demonstranten Erfan Soltani teilten nach Angaben der in Norwegen ansässigen Menschenrechtsgruppe "Hengaw" mit, dass die angekündigte Exekution des 26-Jährigen ausgesetzt worden sei.

Zuvor hatte US-Präsident Trump bereits erklärt, er habe aus zuverlässiger Quelle erfahren, dass die Tötungen im Iran aufhörten und es auch keine Pläne für Hinrichtungen gebe. Näher äußerte er sich nicht. Trump hatte zuvor erneut mit einer scharfen Reaktion gedroht, sollte das Regime in Teheran Exekutionen durchführen. Die iranische Justiz hatte gestern rasche Prozesse gegen Demonstranten angekündigt.

Bei den Protesten der vergangenen zwei Wochen gegen die iranische Führung wurden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation "Iran Human Rights" mindestens 3.428 Menschen durch Kräfte des Regimes getötet. Es soll mehr als 10.000 Festnahmen gegeben haben. Die Lufthansa teilte am Abend mit, dass sie den Luftraum über dem Iran und dem Irak bis auf Weiteres nicht mehr überfliegt.

