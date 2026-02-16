Irans Außenminister Araghtschi (Tatyana Makeyeva/Pool AFP/dpa)

Wie bereits in der vorherigen Runde im Oman werden die Gespräche iranischen Angaben zufolge indirekt geführt. Demnach wird der iranische Außenminister Araghtschi während seines Aufenthalts mit seinem Schweizer Ministerkollegen und dem Vermittlerland Oman sprechen. Auch Gespräche mit dem Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, sind laut iranischem Außenministerium vorgesehen.

Washington und Teheran hatten ihre indirekten Gespräche erst kürzlich wieder aufgenommen. Sollte es nicht zu einer Einigung im Atomstreit kommen, droht US-Präsident Trump dem Iran mit einem militärischen Eingreifen. Um den Druck auf das Mullah-Regime zu erhöhen, entsandte US-Präsident Trump einen zweiten Flugzeugträger in die Region.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.