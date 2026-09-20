Der Nachrichtenagentur Fars zufolge erklärte Ghalibaf, der Iran werde die Meerenge erst öffnen, wenn seine Bedingungen erfüllt seien. Er wiederholte die Drohung, Teheran werde militärische Gewalt einsetzen, um Feinde zurückzuschlagen.
Der Leiter des nationalen Sicherheitsrats des Iran, Resai, hatte gestern die Forderungen aus dem Rahmenabkommen mit den USA bekräftigt. Teheran verlangt ein Ende der Kämpfe, eine Freigabe eingefrorener Gelder und die Aufgabe der Seeblockade. Außerdem solle der Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Jemen beendet werden.
Diese Nachricht wurde am 20.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.