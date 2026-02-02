Drohender Krieg

Irans Präsident Massud Peseschkian (Vahid Salemi/AP/dpa)

Wie unter anderem die iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf Regierungskreise meldet, ist ein erstes Treffen noch in dieser Woche geplant. Teilnehmen sollen unter anderem der iranische Außenminister Araghtschi sowie der US-Sondergesandte Witkoff. Amerikanische Medien berichten, dass das Gespräch am Freitag in Istanbul stattfinden soll. Von der US-Regierung gibt es noch keine Bestätigung.

US-Präsident Trump hatte angesichts der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste im Iran mit einem militärischen Eingreifen gedroht und mehrere Kriegsschiffe in die Region verlegt. Die USA fordern unter anderem, dass Irans Führung die Anreicherung von Uran vollständig einstellt. Mehrere Staaten bemühen sich derzeit, in dem Konflikt zu vermitteln - unter anderem Katar, Saudi-Arabien, Ägypten und die Türkei.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.