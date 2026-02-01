Spannungen mit den USA

Irans Präsident Peseschkian: Krieg ist weder im Interesse Teherans noch Washingtons

Nach neuen Angriffsdrohungen von US-Präsident Trump hat sich der iranische Präsident Peseschkian um Deeskalation bemüht. Sein Land strebe keinen Krieg an und er sei überzeugt, dass ein solcher auch nicht im Interesse der USA sei, sagte Peseschkian nach Angaben des iranischen Präsidialamtes in einem Telefonat mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi.