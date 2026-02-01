Spannungen mit den USA
Irans Präsident Peseschkian: Krieg ist weder im Interesse Teherans noch Washingtons

Nach neuen Angriffsdrohungen von US-Präsident Trump hat sich der iranische Präsident Peseschkian um Deeskalation bemüht. Sein Land strebe keinen Krieg an und er sei überzeugt, dass ein solcher auch nicht im Interesse der USA sei, sagte Peseschkian nach Angaben des iranischen Präsidialamtes in einem Telefonat mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi.

    Der iranische Präsident Massud Peseschkian spricht in einer öffentlichen Sitzung des Parlaments
    Irans Präsident Massud Peseschkian (Vahid Salemi/AP/dpa)
    Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Washington und Teheran reiste der katarische Regierungschef al-Thani in den Iran. Dort traf er sich mit dem iranischen Sicherheitsberater Laridschani. Wie das Außenministerium in Doha mittelte, bekräftigte al-Thani die Unterstützung Katars für alle Bemühungen zum Abbau der Spannungen in der Region.
    US-Präsident Trump erklärte, der Iran sei in Gesprächen mit dem Weißen Haus, ohne Einzelheiten zu nennen. Zugleich drohte er der Führung in Teheran angesichts eines für heute geplanten Militärmanövers in der Straße von Hormus. Provokation der iranischen Revolutionsgarden würden nicht toleriert, betonte Trump.
