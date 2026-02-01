Spannungen mit den USA

Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Washington und Teheran reiste der katarische Regierungschef al-Thani in den Iran. Dort traf er sich mit dem iranischen Sicherheitsberater Laridschani. Wie das Außenministerium in Doha mittelte, bekräftigte al-Thani die Unterstützung Katars für alle Bemühungen zum Abbau der Spannungen in der Region.
US-Präsident Trump erklärte, der Iran sei in Gesprächen mit dem Weißen Haus, ohne Einzelheiten zu nennen. Zugleich drohte er der Führung in Teheran angesichts eines für heute geplanten Militärmanövers in der Straße von Hormus. Provokation der iranischen Revolutionsgarden würden nicht toleriert, betonte Trump.
