Die Straße von Hormus (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Anderslautende Darstellungen der USA, wonach die Meerenge offen sei, stellten eine glatte Lüge dar. Diese dienten nur dazu, die Ölpreise zu beeinflussen und die eigene Niederlage zu vertuschen, teilten die Revolutionsgarden über ihren Kanal auf der Online-Plattform Telegram mit. Schiffen, die ohne vorherige Abstimmung mit dem Iran die Meerenge passieren wollten, sei die Durchfahrt auch weiterhin verboten.

Am Donnerstag hatte der Kommandeur des für den Nahen Osten zuständigen US-Regionalkommandos Centcom, Cooper, erklärt, man habe die Straße von Hormus in den vergangenen Monaten von Minen befreit. Präsident Trump gab an, die Schifffahrtsroute sei wieder offen und international frei befahrbar.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.