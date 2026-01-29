Die iranischen Revolutionsgarden werden in der EU als Terrororganisation eingestuft. (Archivbild) (IMAGO / UIG)

Der Schritt war von verschiedener Seite schon lange gefordert worden, aber bisher am Widerstand einzelner Mitgliedsländer gescheitert. Die Tötung von Tausenden Demonstranten im Iran in den vergangenen Wochen hat nun eine Wende gebracht.

Die Außenminister der EU beschlossen außerdem weitere Sanktionen gegen den Iran. Betroffen ist etwa der Innenminister des Landes, der Generalstaatsanwalt und der Chef der Sicherheitspolizei. Die Strafmaßnahmen umfassen das Einfrieren von Vermögen in der EU sowie Einreise- und Finanzierungsverbote.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.