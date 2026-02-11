"Basic Income for the Arts"
Irland führt Grundeinkommen für Künstler ein

Irland führt ein Grundeinkommen für Künstler ein. Die Initiative "Basic Income for the Arts" sieht vor, dass 2.000 berechtigte Künstler mit Wohnsitz in Irland wöchentlich 325 Euro erhalten. Nach Angaben des irischen Kulturministers O'Donovan ist es das weltweit erste Programm dieser Art.

    Ansicht einer Straße in der irischen Stadt Dublin. Vor einer Kunstgalerie steht ein Gemälde mit dem Porträt des Schriftstellers Samuel Beckett.
    Ein Porträt von Samuel Beckett vor einer Galerie in Dublin (imago / ZUMA Press / imago stock&people)
    Die Grundsicherung sei revolutionär und Irland unterscheide sich damit von anderen Ländern, was die Wertschätzung von Kultur und Kreativität angehe, sagte O'Donovan bei der Vorstellung des Programms. Das wöchentliche Einkommen soll bei Kunstschaffenden den Bedarf an Nebentätigkeiten verringern und ihre Kreativität fördern. Eine Kosten-Nutzen-Analyse nach einer Pilotphase hatte ergeben, dass das Programm durch einen Anstieg der Produktivität und eine geringere Abhängigkeit von Sozialleistungen mehr als seine Nettokosten in Höhe von 72 Millionen Euro wieder hereinholte.
