"Basic Income for the Arts"

Ein Porträt von Samuel Beckett vor einer Galerie in Dublin (imago / ZUMA Press / imago stock&people)

Die Grundsicherung sei revolutionär und Irland unterscheide sich damit von anderen Ländern, was die Wertschätzung von Kultur und Kreativität angehe, sagte O'Donovan bei der Vorstellung des Programms. Das wöchentliche Einkommen soll bei Kunstschaffenden den Bedarf an Nebentätigkeiten verringern und ihre Kreativität fördern. Eine Kosten-Nutzen-Analyse nach einer Pilotphase hatte ergeben, dass das Programm durch einen Anstieg der Produktivität und eine geringere Abhängigkeit von Sozialleistungen mehr als seine Nettokosten in Höhe von 72 Millionen Euro wieder hereinholte.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.