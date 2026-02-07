Dies gab der IS über Telegram bekannt. Bei dem Anschlag sind laut Behördenvertretern 31 Menschen getötet und rund 170 verletzt worden. Der Anschlag ereignete sich nahe der Hauptstadt Islamabad. Ziel war ein schiitisches Gemeindehaus. Der Selbstmordattentäter habe während des Freitagsgebets zunächst vor dem Gebäudekomplex das Feuer auf Sicherheitskräfte eröffnet, erklärte ein Polizeisprecher unter Berufung auf Augenzeugen. In dem Gebäude habe der Attentäter dann einen Sprengstoffgürtel gezündet.
Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.