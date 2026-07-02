Isabelle Huppert als erste Frau an der Spitze der Cinémathèque Française

Huppert wurde vom Verwaltungsrat für eine Amtszeit von drei Jahren zur Präsidentin der Institution gewählt. Die 73-Jährige ist eine der produktivsten französischen Schauspielerinnen und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Die Cinémathèque Française, die weltweit zu den renommiertesten Einrichtungen ihrer Art zählt, bewahrt 50.000 Filme des filmischen Erbes auf. Außerdem besitzt sie fast eine Million Dokumente zum Thema Kino und Tausende von Geräten.
Der zu drei Vierteln durch öffentliche Zuschüsse finanzierte Verein organisiert regelmäßig Filmretrospektiven.
Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.