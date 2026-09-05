Nach Absturz

Die Rakete "Spectrum" kurz vor dem Start in Norwegen. (Brady Kenniston / Isar Aerospace, / Brady Kenniston)

Beim ersten Startversuch im Frühjahr vergangenen Jahres war die Rakete nach 30 Sekunden ins Meer gestürzt. Dennoch hatte das Unternehmen erklärt, der Testflug habe alle Erwartungen erfüllt und sei als großer Erfolg zu verbuchen. Ein erneuter Anlauf im Januar wurde mehrfach verschoben.

Spectrum-Rakete für Satelliten

Die Spectrum-Rakete ist rund 28 Meter lang und aktuell noch nicht serienreif. Dennoch ist das Unternehmen nach eigener Aussage schon jetzt mit Aufträgen über mehrere hundert Millionen Dollar bis zum Jahr 2028 ausgebucht. Die Rakete soll zivile und militärische Satelliten in erdnahe Umlaufbahnen bringen. Isar Aerospace will 40 Raketen pro Jahr produzieren. Die Firma sitzt nahe München in Ottobrunn.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.