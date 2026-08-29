Referendum

Ein Mann stellt im Rathaus von Reykjavík eine Wahlkabine auf (Island, 27.08. 2026) (JONATHAN NACKSTRAND / AFP)

Rund 270.000 Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben; laut Umfragen wird ein knappes Ergebnis erwartet. Island hatte schon vor mehr als zehn Jahren mit der EU über einen Beitritt verhandelt, den Antrag aber im Jahr 2015 zurückgezogen. Grund waren unter anderem Differenzen über die Fischereipolitik und die Sorge vor der Aufgabe nationaler Rechte.

Gestiegene Lebenshaltungskosten, der Ukraine-Krieg und auch die Drohung von US-Präsident Trump, Grönland einzunehmen, haben das isländische Interesse an einem EU-Beitritt aber wieder geweckt. Erste Ergebnisse der Abstimmung werden erst am späten Abend erwartet.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.