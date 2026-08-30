Referendum

Etwa 270.000 Menschen waren bis Mitternacht deutscher Zeit aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Erste Ergebnisse werden in der Nacht erwartet. Beobachter rechnen mit einem knappen Ausgang. Island hatte 2009 während der Finanzkrise einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt, die Gespräche aber vier Jahre später abgebrochen. Grund waren unter anderem Differenzen über die Fischereipolitik.
Zuletzt hatten gestiegene Lebenshaltungskosten, der Ukraine-Krieg und auch die Drohung von US-Präsident Trump, Grönland zu annektieren, das isländische Interesse an einem EU-Beitritt wieder geweckt.
Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.