Referendum

Islands Premierministerin Kristrun Frostadottir bei der Stimmabgabe (JONATHAN KLEIN / AFP)

Nach jetzigem Stand hätten 52,5 Prozent der Stimmberechtigten gegen die Wiederaufnahme der Gespräche votiert, heißt es.

Island hatte in der Finanzkrise 2009 die Aufnahme in die EU beantragt, brach die Gespräche aber später unter anderem wegen Differenzen in der Fischereipolitik ab. Zuletzt hatten gestiegene Lebenshaltungskosten, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Drohung von US-Präsident Trump, Grönland zu annektieren, das Interesse in Island an einem EU-Beitritt wieder geweckt. Aber auch jetzt sorgen sich viele Isländer, vor allem die Fischer, um ihre Souveränität.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.