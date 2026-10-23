Nachdem es eine Schießerei in der Nähe von Hebron gab, will Israel das besetzte Westjordanland komplett abriegeln. (picture alliance / Anadolu / Mamoun Wazwaz)

Netanjahu erklärte weiter, Israel habe einen "großen Anschlag" verhindert. Am Morgen war es zu einem Angriff mit Schusswaffen in der Nähe von Hebron im Westjordanland gekommen. Dabei wurden israelischen Angaben zufolge mehrere Israelis teils lebensgefährlich verletzt, die zwei mutmaßlich palästinensischen Täter wurden getötet.

Der Vorfall ereignete sich wenige Tage vor der Parlamentswahl in Israel. Eine Abriegelung des Westjordanlands vor der Wahl wäre nicht ungewöhnlich. Der Konflikt mit den Palästinensern ist ein wichtiges Wahlkampfthema. Rechte Politiker versuchen bei ihrer Wählerschaft zu punkten, indem sie ein hartes Vorgehen gegen palästinensische Gewalt versprechen. Die zunehmenden Angriffe radikaler israelischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland thematisieren sie dagegen kaum.

Laut Umfragen könnte es sowohl für das Lager von Ministerpräsident Netanjahu als auch für die Opposition schwierig werden, eine Mehrheit zu sichern.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.