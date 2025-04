Ein israelisches Kampfflugzeug feuert Leuchtraketen ab. (Leo Correa / AP / dpa / Leo Correa)

Die Regierung der Provinz Daraa teilte mit, es sei das erste Mal, dass die israelischen Streitkräfte so tief in syrisches Territorium vorgedrungen seien. Israels Armee gab an, auf Beschuss durch Bewaffnete reagiert zu haben. Dabei seien mehrere Kämpfer getötet worden. Zuvor hatte die israelische Luftwaffe auch den Militärflughafen in Hama im Westen des Landes sowie einen Militärflugplatz weiter südlich getroffen. Auch in der Hauptstadt Damaskus sei militärische Infrastruktur angegriffen worden.

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte soll der Flughafen in Hama außer Betrieb gesetzt worden sein. Dort soll es mindestens vier Tote und elf Verletzte gegeben haben. Das syrische Außenministerium verurteilte die Angriffe als eklatante Verletzung des Völkerrechts und der syrischen Souveränität.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.