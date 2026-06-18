Angeblicher Apartheid-Vergleich

Der israelische Außenminister Saar erklärte, dies gelte solange, bis Kallas ihre Äußerungen zurücknehme. Er bezog sich auf einen Bericht des Nachrichtenportals "Euractiv". Kallas soll bei einem Besuch in Mexiko das israelische Vorgehen im Westjordanland und im Gazastreifen mit der früheren südafrikanischen Politik der Rassentrennung gleichgesetzt haben.
Bundeskanzler Merz sagte, er teile Kallas' Wortwahl nicht. Man werde darüber noch zu sprechen haben.
Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.