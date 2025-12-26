Von Somalia losgesagte Region

Anerkennung von Somaliland durch Israel (Imago)

Israels Regierungschef Netanjahu und der Präsident der Region, Abdullahi, unterzeichneten nach Angaben der israelischen Regierung ein entsprechendes Dokument. Darin ist unter anderem vorgesehen, volle diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Die Anerkennung erfolge - so wörtlich - "im Geiste des Abraham-Abkommens". Dieses Abkommen war von US-Präsident Trump in seiner ersten Amtszeit ins Leben gerufen worden. In der Folge normalisierten die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko und der Sudan ihre Beziehungen zu Israel.

Die Anerkennung der Region Somaliland durch Israel stieß bei der Afrikanischen Union auf Ablehnung. Die internationale Organisation aus 55 afrikanischen Staaten mit Sitz in Äthiopien verwies auf das Recht Somalias auf die Unversehrheit seiner Grenzen. Das Vorgehen Israels stelle ein Risiko für die Stabilität der gesamten Region dar.

Somaliland hatte sich 1991 abgespalten, als in Somalia der Bürgerkrieg ausbrach.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.